Тишковец: в Краснодаре прогнозируется новый температурный рекорд Тишковец спрогнозировал рекордно теплые температуры в столице Кубани

Москва12 окт Вести.В Краснодаре на предстоящей неделе столбики термометров покажут до +30, что станет температурным рекордом за последние 32 года.

Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, на юге России планируется целая россыпь температурных рекордов.

В Курске и Донецке +23…+25 градусов, в Ростове-на-Дону +26, а это на 2 градуса выше максимума 1997 года. В Краснодаре воздух вообще прогреется почти до +30. Последний раз что-то подобное в столице Кубани отмечалось 32 года назад заявил метеоролог

Однако в сентябре на Кубани прогнозировались дожди. В сумме за несколько дней там могло выпасть до половины месячного объема влаги.