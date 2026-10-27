Аномальное тепло в Салехарде сменится снегом, но вернется к концу октября

Синоптики ФОБОС: в Салехарде второй день подряд температура бьет рекорд Аномальное тепло в Салехарде сменится снегом, но вернется к концу октября

Москва27 окт Вести.В Салехарде может быть установлен второй подряд рекорд максимальной температуры, когда аномальное тепло ослабнет, а осадки могут перейти в снег. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха вновь может превысить прежний максимум для этой даты.

В Салехарде сегодня столбики термометров опять поднимутся более чем на 9 градусов выше нормы, и в столице Ямала состоится второй подряд рекорд максимальной температуры. Затем аномалия немного сократится, и осадки могут переходить в снег. Еще одна волна экстремального потепления прорвется сюда в последние дни октября пояснили метеорологи

Также синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в начале недели.