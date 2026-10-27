Москва27 октВести.В Салехарде может быть установлен второй подряд рекорд максимальной температуры, когда аномальное тепло ослабнет, а осадки могут перейти в снег. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха вновь может превысить прежний максимум для этой даты.
В Салехарде сегодня столбики термометров опять поднимутся более чем на 9 градусов выше нормы, и в столице Ямала состоится второй подряд рекорд максимальной температуры. Затем аномалия немного сократится, и осадки могут переходить в снег. Еще одна волна экстремального потепления прорвется сюда в последние дни октябряпояснили метеорологи
Также синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в начале недели.