Волна аномальной жары из Европы дойдет до некоторых регионов России Синоптик Паршина: волна аномальной жары из Европы дойдет до России

Москва26 сен Вести.Волна аномальной жары, которую прогнозируют в ближайшие дни в Европе, может коснуться некоторых регионов России. Об этом ТАСС рассказала ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

40 градусов не дойдет до России, но воздух дойдет сначала до северо-западных областей, потом до центра России... На Западе потепление тоже будет, но не до 40 градусов... Там еще циклон над Скандинавией разбавит это тепло уточнила Паршина

В Калининградской области в ближайшие дни будут дожди, температура 14-18 градусов, затем 15-20, это на 2 градуса выше нормы.

Теплее всего будет в Поволжье и в Республике Коми. Столбик термометра поднимется до отметки 19-24 градуса. К югу от Татарстана и Самары воздух прогреется до 23-28, на юге европейской территории можно ожидать максимальные 21-26 градусов.

Москва тоже вышла из зоны похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В субботу 26 сентября воздух в столице прогреется до +17 градусов. На следующей неделе на широте Москвы и Московской области ожидается 14-19 градусов тепла.