Москва10 авг Вести.Холодный фронт из Поволжья смещается к Уралу. В Пермь он принесет дожди, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Погода испортится ненадолго, подчеркнул он.

Пермь. На город выльется свыше половины месячного объема влаги. Ветер в порывах может усиливаться до 15-20 м/с. Но со вторника и здесь скажется влияние Азорского максимума: стихия уляжется и сразу потеплеет до плюс 22-25 градусов