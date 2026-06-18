Москва18 июн Вести.По разные стороны Уральского хребта погода 18 июня будет резко различаться. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Метеоролог объяснил это стационарным антициклоном в центре Сибири, который препятствует перемещению за Урал атлантического циклона.

В центре Сибири расположился стационарный антициклон, и этот очаг не пропускает дальше за Урал атлантический циклон, обосновавшийся в Европейской России. Но если к берегам Оби и Енисея этот вихрь закачивает хорошо прогревшиеся воздушные массы из степей Казахстана, то на Русскую равнину он несет влагу и прохладу с акватории Баренцева моря. Так что и сегодня погода по разные стороны Уральского хребта будет весьма контрастной. На большей части Сибири наступающий день выдастся солнечным, и только на крайний север и в Прииртышье могут пробиться поля дождевых туч. А в Европейской России, наоборот, вне зоны осадков окажется только юг. А остальную территорию региона опять накроют ливни, наиболее интенсивные в Волго-Вятском районе и верховьях Днепра. Это объясняет особенности температурного режима. На Русской равнине по-летнему тепло в четверг будет только на юге, а вот на западе и северо-западе сохранится сентябрьская прохлада с дневной температурой +13...+18. При этом в Сибири воздух продолжит очень хорошо прогреваться - в большинстве районов, даже на крайнем севере, столбики термометров дотянутся до +20...+25, а в верховьях Оби и на склонах Алтая и до +23...+28