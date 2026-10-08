Синоптик: пик потепления в Европейской полосе завершится в конце этой недели Синоптик рассказал, что пик потепления в Европейской России подходит к концу

Москва8 окт Вести.Пик потепления в Европейской полосе придется на финал текущей недели. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, ренессанс бабьего лета на Русской равнине устроил антициклон.

Сегодня большая часть региона по-прежнему будет находиться в области солнечной и сухой погоды. И лишь на ... севере и северо-востоке еще сохранятся массивы дождевой облачности циклона, вслед за которыми распространяется согретый Гольфстримом воздух. Поэтому потепление в Европейской России продолжит усиливаться, а его пик придется на финал рабочей недели. В Средней полосе температурный режим будет словно на стыке августа и сентября - после обеда +17...+22, в южных широтах столбики термометров поднимутся до +22...+27. Только на востоке региона пока будет прохладнее, в предгорьях Урала погода успеет всего-навсего вернуться в рамки климата пояснил Заводченков

Метеоролог добавил, что в субботу погодный тренд станет меняться: на Русскую равнину прорвется гряда дождевых туч холодного фронта. По их словам, основное ненастье, связанное с этим вторжением, охватит северные широты.

Заводченков также отметил, что в Донецке столбики термометров поднимутся на 8 градусов выше обычного.