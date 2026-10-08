Москва8 октВести.В Донецке столбики термометров поднимутся на 8 градусов выше обычного в конце текущей недели. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, вплоть до начала новой недели сохранится солнечная и тихая погода.
На пике дневного прогрева столбики термометров станут подниматься в среднем на 8 градусов выше нормы до +23...+25. Самые высокие шансы на обновление метеостатистики в столице ДНР в пятницу-субботу и понедельникотметил Заводченков
Синоптик также рассказал, что в Москве ожидается похолодание и локальные ливни до конца текущей недели.