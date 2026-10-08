Синоптик рассказал, что в Донецке будет теплее обычного в конце недели

Синоптик: в Донецке столбики термометров поднимутся на 8 градусов выше обычного Синоптик рассказал, что в Донецке будет теплее обычного в конце недели

Москва8 окт Вести.В Донецке столбики термометров поднимутся на 8 градусов выше обычного в конце текущей недели. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, вплоть до начала новой недели сохранится солнечная и тихая погода.

На пике дневного прогрева столбики термометров станут подниматься в среднем на 8 градусов выше нормы до +23...+25. Самые высокие шансы на обновление метеостатистики в столице ДНР в пятницу-субботу и понедельник отметил Заводченков

Синоптик также рассказал, что в Москве ожидается похолодание и локальные ливни до конца текущей недели.