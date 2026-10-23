Синоптик Заводченков: погода в верховьях Оби и Енисея опередит календарь Заводченков: в верховьях рек Сибири ожидаются похолодания

Москва23 окт Вести.В верховьях рек Оби и Енисея температурный режим опередит декаду – прогнозируется -3…2. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в эти выходные жителей Русской равнины ждет аномально теплая погода.

В субботу и воскресенье жителей Средней полосы Русской равнины опять ждут аномальные +10...+15, а в южных широтах столбики термометров смогут дотянуться до +18...+23. При этом, за Уралом температурный режим опередит календарь по меньшей мере на декаду - даже в верховьях Оби и Енисея будет только -3...2 сообщил метеоролог

По словам специалиста, только с началом новой недели Южная Сибирь станет "оттаивать".

В Горно-Алтайске в ближайшие дни будет почти на 7 градусов ниже нормы - около 0. Поэтому выпадающий снег продолжит скапливаться на поверхностях, и к исходу воскресенья его слой достигнет 15 см. Затем погода наладится, и солнце сумеет согреть остывший воздух до +3...+4 спрогнозировал Заводченков

Ранее сообщалось, что в Москве температурный режим, напротив, настроен опоздать за календарем. Преобладающая дневная температура в столице прогнозируется до +10...+13.