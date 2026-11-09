На юге Дальнего Востока в начале недели ожидаются морозы до -12 градусов Синоптик Заводченков предупредил о морозах жителей Дальнего Востока

Москва9 ноя Вести.На юге Дальнего Востока начало недели будет аномально холодным, температура воздуха опустится до -12 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, во второй половине недели местами возможны небольшие осадки, однако станет заметно теплее.

На юге Дальнего Востока начало недели будет аномально холодным. На берегах Амура от -7 до -12, а и даже на побережье Японского моря от -2 до +3. Во второй половине периода местами возможны небольшие осадки, но станет заметно теплее. На берегах Амура до 0… -5, в южной части Приморья до +3…+8 градусов пояснил Заводченков

Синоптик также добавил, что на Урале в ближайшие дни ожидается улучшение погоды, а в Южной Сибири – похолодание.