Синоптик Шувалов: сильные морозы пришли на Чукотку, Колыму и в Якутию

В три региона России пришли аномальные морозы Синоптик Шувалов: сильные морозы пришли на Чукотку, Колыму и в Якутию

Москва14 окт Вести.Местами до минус 30 градусов зафиксированы морозы на Чукотке, в Магаданской области и Якутии, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Номер один - Чукотка, Магаданская область и Якутия, где в отдельных пунктах ночные температуры понижаются до минус 20, 25 и 27 градусов. Местами уже зафиксированы первые 30-градусные рассказал Шувалов

Он добавил, что в ближайшие дни до минус шести градусов ожидается в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области.