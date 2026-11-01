Москва1 нояВести.Морозы до минус 45 градусов возможны в ноябре на севере Якутии, передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
По словам синоптика, там в последнем осеннем месяце ожидаются наиболее низкие температуры в России.
При похолоданиях ночью можно ожидать 40-градусные морозы, а именно минус 40–45 градусовговорится в сообщении
Преобладающие ночные показатели на северной половине Якутии будут в районе минус 28–33, дневные – минус 23-28 градусов, но при похолоданиях столбики термометров могут опускаться и до 35-40 градусов мороза.
При этом Паршина уточнила, что такие морозы для ноября в этой части Якутии находятся в пределах климатической нормы.