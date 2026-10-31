В Санкт-Петербурге в ноябре может похолодать до минус 17 градусов

Температура в Санкт-Петербурге может упасть до минус 17 градусов в ноябре В Санкт-Петербурге в ноябре может похолодать до минус 17 градусов

Москва31 окт Вести.В ноябре в Санкт-Петербурге ожидается похолодание – температура может понизиться до минус 17 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Ночью при похолоданиях здесь может быть прохладно – минус 12-17, и дневная температура тоже может быть ниже, чем в столице, при похолоданиях – минус 5-10 градусов сообщила она

В основном ночные температуры в ноябре будут держаться на уровне минус 1-6 градусов, а дневные – около нуля. В целом ожидается, что температурный фон будет выше климатической нормы.

В Архангельской и Вологодской областях и в Республике Коми, согласно прогнозу, будет около минус 7-12 градусов ночью и минус 2-7 градусов днем. При похолодании не исключены ощутимые морозы: минус 17-22 градуса ночью и минус 10-15 градусов днем.