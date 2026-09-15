Москва15 сенВести.В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, а также в Карелии ночью 16 сентября ожидаются заморозки, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Заморозки до минус 2 градусов возможны в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областяхсказала она
Кроме того, продолжила Паршина, заморозки не исключены в центральных регионах России – предстоящей ночью температура воздуха в Тверской, Костромской и Ярославской областях может упасть до минус 1 градуса.
В Москве заморозков на этой неделе не ожидается. Но грядущей ночью столбики термометров местами могут опуститься до плюс 3-4 градусов, добавила метеоролог.