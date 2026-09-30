Сильный туман ожидается в Санкт-Петербурге в ночь на 1 октября

Погода ухудшится в Санкт-Петербурге в ближайшие часы Сильный туман ожидается в Санкт-Петербурге в ночь на 1 октября

Москва30 сен Вести.Ухудшение погодных условий прогнозируется в Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России в мессенджере МАХ.

... по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Санкт-Петербурге 1 октября в ночные и утренние часы местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее написали в ведомстве

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Москву с севера начнет поступать более прохладный воздух, и температура понизится - в пятницу-субботу до +11...+12. Но это похолодание будет недолгим, уже в воскресенье вновь потеплеет.