Москва28 ноя Вести.Температура воздуха в центральных районах Якутии уже составляет примерно −30 °C даже в дневные часы, на арктическом побережье республики в ближайшие дни пройдут метели, а порывы ветра достигнут 21 м/с. Об этом ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В лидерах, конечно, это Якутия, где уже давно началась зима, и температура там даже днем около минус 30 градусов в центральных районах отметила Паршина

По словам синоптика, 28 ноября на северо-востоке республики ожидается сильный снег, а средняя дневная температура воздуха составит −26 °C. Также не стоит забывать, что в низинах за городом может быть заметно холоднее, чем на возвышенностях. Это характерная особенность климата Якутии, добавила Паршина.