Москва20 окт Вести.Жителям Омска прогноз погоды пророчит снегопады и понижение температуры на 14 градусов. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

При этом, по их прогнозам, воздух в Европейской России будет по-прежнему хорошо прогреваться.

Даже в Заполярье столбики термометров сумеют дотянуться до +7...+12, в Средней полосе и на Северо-Западе до +10...+15 поделились метеорологи

Дневная температура не превысит 0...+5, и только в предгорьях Алтая и верховьях Енисея пока будет на 3-4 градуса теплее. А в Омске, наоборот, под аккомпанемент снегопадов похолодает сразу на 14 градусов, в полуденные часы - не выше +2, на улицах появится снежная каша. Затем в Прииртышье немного потеплеет, но сохранится погода, характерная для предзимья - осадки, переходящие в снег, а в пятницу-субботу к этому добавится еще и гололедица добавили эксперты

Ранее сообщалось, что похолодание в Сибири продолжит набирать обороты, а очаг высокого давления еще больше усилится. Днем в зоне снегопадов окажутся Приобье, Алтай, среднее и верхнее течение Енисея.