В Магаданской области ожидается сильный ветер и дождь со снегом Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области

Москва7 окт Вести.Сильный ветер и дождь со снегом прогнозируются в ближайшие дни в Магаданской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

С 7 по 9 октября Магаданская область находится под влиянием циклона. По данным синоптиков, в Магадане и прибрежных районах ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. В континентальных районах ветер достигнет 20 м/с, местами пройдут осадки в виде снега с дождем уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС рекомендовали жителям региона ограничить выходы на природу и выезды за пределы населенных пунктов, а также соблюдать меры предосторожности.