Москва22 нояВести.На участке в районе Сочи и федеральной территории Сириус над акваторией Черного моря, прогнозируется опасность формирования смерчей. Об этом со ссылкой на СМС-рассылке РСЧС сообщает ТАСС.
Опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое Сочи и федеральной территории Сириус - 22, 23 ноябряговорится в сообщении
Также по прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 17 м/с. Шторм на море достигнет 4 баллов, волны в Сочи и Сириусе - 1,3-1,8 метра.
Жителей и гостей города-курорта попросили быть внимательными и осторожными.