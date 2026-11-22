Над акваторией Черного моря в районе Сочи и Сириус возможно формирование смерчей

В Сочи и Сириус возможно формирование смерчей над акваторией Черного моря Над акваторией Черного моря в районе Сочи и Сириус возможно формирование смерчей

Москва22 ноя Вести.На участке в районе Сочи и федеральной территории Сириус над акваторией Черного моря, прогнозируется опасность формирования смерчей. Об этом со ссылкой на СМС-рассылке РСЧС сообщает ТАСС.

Опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое Сочи и федеральной территории Сириус - 22, 23 ноября говорится в сообщении

Также по прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 17 м/с. Шторм на море достигнет 4 баллов, волны в Сочи и Сириусе - 1,3-1,8 метра.

Жителей и гостей города-курорта попросили быть внимательными и осторожными.