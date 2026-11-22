Уровень воды в реке Кепша в Сочи может превысить опасные отметки

В Сочи ожидается резкий подъем уровня воды в реках из-за осадков Уровень воды в реке Кепша в Сочи может превысить опасные отметки

Москва22 ноя Вести.Уровень воды в реках Сочи может достичь неблагоприятных отметок из-за обильных осадков, которые ожидаются до конца суток 22 ноября и до утра 23 ноября. Об этом сообщили в администрации города.

По данным синоптиков, в Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20-22 м/с. В горах ожидается очень сильный снег.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На реке Кепша – с превышением опасных отметок говорится в сообщении

Кроме того, в горах возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Сейчас в Сочи продолжается ликвидация последствий сильного ливня, прошедшего вечером 21 ноября и в ночь на 22 ноября. В Кудепсте и других районах города откачивали воду с придомовых участков, приводили в порядок дороги, убирали грунт и наносы после сходов. В селе Кепша Адлерского района ведется расчистка дорожного полотна и русла реки.