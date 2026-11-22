На Кубани устраняют последствия подтоплений после мощных ливней Прошунин: после мощного ливня инфраструктура Сочи работает в штатном режиме

Москва22 ноя Вести.В Сочи продолжается ликвидация последствий мощных ливней, обрушившихся на Краснодарский край. Оперативное совещание провел мэр Сочи Андрей Прошунин.

Жители не пострадали, в целом инфраструктура города работает штатно. Из-за осадков ночью поднялся уровень воды в реках, в нескольких районах локально произошли подтопления и сходы грунта. Сейчас уровень спал сообщил градоначальник в MAX

Сейчас основные силы сосредоточены на реке Кепша в Адлерском районе. Здесь поток принес большое количество грунта и камней, вода вышла на дорогу и во дворы пяти домовладений. Продолжается расчистка наносов.

В Верхнениколаевском размыта проезжая часть, будут приняты превентивные меры. Последствия подтоплений и сходов грунта устраняют в Хостинском и Центральном районах. В Кудепсте и других микрорайонах ночью велась откачка воды и расчистка проездов. В Лазаревском районе упало три дерева, подтоплены несколько дворов, продолжаются работы по устранению последствий.

Поручил районным администрациям и профильным службам не ограничиваться первоочередной уборкой, а проверить проблемные участки и завершить все необходимые работы отметил мэр

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе тоже будет дождливо. Нужно оценить возможные риски и быть готовыми к новым осадкам, подчеркнул Прошунин.

Работу служб координирует оперативный штаб. Продолжает действовать штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в регионе прошли мощные осадки. За 12 часов выпало около 60 мм осадков. Потоки воды на дорогах парализовали движение транспорта, в некоторых районах реки вышли из берегов.