Москва22 нояВести.Улицы Сочи и Адлера всего за несколько часов затопило сильными тропическими ливнями, сообщает корреспондент ИС "Вести".
Местные жители публикуют фото и видео затопленных дорог и затонувших машин. На одной из фотографий очевидцев видно, что затоплена подземная парковка жилого комплекса.
Поток воды на дорогах парализовал движение транспорта, в некоторых районах реки вышли из берегов.
Перекрыта часть федеральной трассы "Джубга – Сочи", обстановка остается сложной до границы с Абхазией. Местами можно проехать лишь по одной полосе.
Сотрудники ГАИ регулируют движение, чтобы водители могли двигаться максимально безопасно.
По прогнозам синоптиков, дожди и грозы продолжатся в Сочи и Сириусе как минимум до конца дня. Местных жителей и туристов просят соблюдать меры предосторожности и отложить поездки на автомобилях.