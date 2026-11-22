Мощный ливень затопил улицы Сочи и Адлера за несколько часов Сочи затопило сильными ливнями, потоки воды парализовали движение

Москва22 ноя Вести.Улицы Сочи и Адлера всего за несколько часов затопило сильными тропическими ливнями, сообщает корреспондент ИС "Вести".

Местные жители публикуют фото и видео затопленных дорог и затонувших машин. На одной из фотографий очевидцев видно, что затоплена подземная парковка жилого комплекса.

Поток воды на дорогах парализовал движение транспорта, в некоторых районах реки вышли из берегов.

Сильный ливень затопил Сочи Фото: Кадр телеканала "Россия 24"

Перекрыта часть федеральной трассы "Джубга – Сочи", обстановка остается сложной до границы с Абхазией. Местами можно проехать лишь по одной полосе.

Сотрудники ГАИ регулируют движение, чтобы водители могли двигаться максимально безопасно.

По прогнозам синоптиков, дожди и грозы продолжатся в Сочи и Сириусе как минимум до конца дня. Местных жителей и туристов просят соблюдать меры предосторожности и отложить поездки на автомобилях.