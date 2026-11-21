Москва21 ноя Вести.Поток воды частично подтопил участок федеральной трассы в Сочи, движение осуществляется по одной полосе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Движение ограничено на 170-м километре трассы Джубга – Сочи до границы с Абхазией.

На ФАД А-147 "Джубга – Сочи до границы с респ. Абхазия", 170 км + 100 м (спуск с Мамайского перевала в сторону Сочи), в результате выпадения обильных осадков в виде дождя, поток воды вышел на проезжую часть, чем временно ограничил движение. Движение осуществляется по одной полосе говорится в сообщении

Ранее в администрации курорта предупредили о возможном повышении уровня воды в реках Сочи и федеральной территории Сириус из-за сильных дождей, который продлятся до утра 22 ноября.