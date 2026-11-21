В Сочи прогнозируют подъем уровня воды в реках В Сочи ожидается подъем воды в реках

Москва21 ноя Вести.Сильные осадки могут привести к подъему уровня воды в реках Сочи и федеральной территории Сириус с достижением неблагоприятных отметок. Об эт ом сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

Ожидается, что дожди продлятся до утра 22 ноября.

По прогнозам синоптиков, в связи с ожидаемыми сильными осадками вечером 21 ноября и до утра 22 ноября на территории Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды, на отдельных реках местами с достижением неблагоприятных отметок сказано в сообщении

Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.