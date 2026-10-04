Штормовое предупреждение из-за дождя и снега объявлено в Иркутской области

В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и снега Штормовое предупреждение из-за дождя и снега объявлено в Иркутской области

Москва4 окт Вести.Штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и мокрого снега объявлено в Иркутской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Днем 4 октября местами в северных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы западного, юго-западного ветра до 14 м/с. Факторы опасности: отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Риск возникновения природных и техногенных пожаров уточняется в канале ведомства в MAX

При этом в Иркутске прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Температура ночью +1…-1°, днем +15…+17°.