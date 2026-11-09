Москва9 ноя Вести.Наблюдаемые последние пять лет в Сибири аномальные перепады температуры воздуха объясняются глобальным изменением климата. Такое мнение высказал проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец в комментарии РИА Новости.

До ноября в Сибири и ранее бывали температурные качели, но теперь они встречаются все чаще. И амплитуды, когда с -15 градусов меняется до +5 градусов за три дня, – это аномально. В рамках наблюдающихся климатических изменениях за последние пять лет это уже становится не аномалией, а обыденностью, к которой необходимо адаптироваться пояснил ученый

Ранее климатолог прогнозировал, что предстоящая зима в Сибири может стать самой теплой и многоснежной за последние десятилетия.