Синоптик Тишковец: в четверг мокрый снег в Москве перейдет в дождь

Мокрый снег в Москве сменится дождями в четверг Синоптик Тишковец: в четверг мокрый снег в Москве перейдет в дождь

Москва18 ноя Вести.В четверг, 19 ноября, в Москве прогнозируются дожди. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, на синоптическую ситуацию в столичном регионе влияет теплый сектор североатлантического циклона.

Осадки продолжатся, но изменят фазу. Если в сумерках это будет в основном мокрый снег при температуре воздуха 0 – +2, то в дневные часы, в результате ощутимого потепления, днем будет до +4 – +6, осадки станут переходить в жидкое агрегатное состояние, то есть мокрый снег перейдет в дожди. И, конечно, снежный покров начнет в этой связи постепенно таять сообщил Тишковец

Ранее метеоролог Анна Волкова заявила, что последствия снегопадов в среду устраняют в регионах Центрального федерального округа России.