Октябрь в Москве повторил температурный рекорд 2020 года Теплый октябрь в Москве побил температурный рекорд шестилетней давности

Москва31 окт Вести.В октябре среднемесячная температура воздуха в Москве на 3,5 градуса превысила климатическую норму и достигла по итогам месяца 9,5 градусов, повторив рекорд, установленный в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Октябрь в 2020 году и в 2026 году стал самым теплым в истории метеонаблюдений в столице, начиная с 1780 года.

По данным Метеорологической обсерватории вуза, норма среднемесячной температуры воздуха в Москве в октябре составляет 6 градусов.

Октябрь 2026 года <…> отмечен повторением с точностью до десятой доли градуса рекордно высокой среднемесячной температуры воздуха: она составила 9,5 градусов, как и в октябре 2020 года, что на три с половиной градуса выше климатической нормы отмечается в сообщении

Октябрь стал таким теплым из-за близости к столице антициклонов.