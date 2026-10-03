В Москве сентябрь оказался на 2 градуса теплее нормы

Сентябрь в Москве оказался теплее нормы на 2 градуса В Москве сентябрь оказался на 2 градуса теплее нормы

Москва3 окт Вести.В Москве средняя температура воздуха в сентябре превысила климатическую норму на 2 градуса, составив 14 градусов. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в комментарии ТАСС.

Средняя за месяц температура сентября составила 14 градусов и превысила климатическую норму на 2 градуса сказал климатолог

Эксперт обратил внимание, что за последние 20 лет прослеживается устойчивое повышение температуры воздуха в сентябре.

Ранее сообщалось, что в первые октябрьские выходные в Москве ожидается похолодание: около 10 градусов выше нуля днем и до 5 ночью.