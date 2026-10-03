Москва3 октВести.В Москве средняя температура воздуха в сентябре превысила климатическую норму на 2 градуса, составив 14 градусов. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в комментарии ТАСС.
Средняя за месяц температура сентября составила 14 градусов и превысила климатическую норму на 2 градусасказал климатолог
Эксперт обратил внимание, что за последние 20 лет прослеживается устойчивое повышение температуры воздуха в сентябре.
Ранее сообщалось, что в первые октябрьские выходные в Москве ожидается похолодание: около 10 градусов выше нуля днем и до 5 ночью.