"Бархатная осень" побила около 100 температурных рекордов за 5 дней в России

Октябрь за 5 дней побил почти 100 температурных рекордов "Бархатная осень" побила около 100 температурных рекордов за 5 дней в России

Москва30 окт Вести.Около 100 температурных рекордов было побито за последние пять дней октября. О непривычно теплой осени сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, с 25 по 30 октября было зафиксировано 99 температурных рекордов. За один день, 28 октября, их количество достигло 36. Рекорды были установлены в Чукотке, арктической зоне и центральной части страны. В Мурманске температура поднялась до +11,7°C, что является рекордом для этого дня с 1937 года. В Териберке столбики термометров показали +11,3°C, а в башкирском Зилаире — +18°C.

Дни с 26 по 28 октября стали пиком температурной аномалии, отмечается в публикации.

Прошлый месяц – сентябрь – тоже был нетипично теплым. Таких высоких температур не наблюдалось за последние 135 лет метеонаблюдений. При этом на Урале было особенно жарко – температура была выше нормы на 5-6 градусов.

Октябрь тоже может стать одним из самых теплых в истории. Ожидается, что в Москве он побьет рекорд 1879 года.