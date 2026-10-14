Погода в Татарстане побила рекорд, державшийся 130 лет

Летний октябрь: в Татарстане побит рекорд тепла 1896 года Погода в Татарстане побила рекорд, державшийся 130 лет

Москва14 окт Вести.В Татарстане сохраняется необычно теплая для октября погода. В Казани накануне, 13 октября, температура поднялась до плюс 22,3 градуса.

Этот показатель превысил рекорд, который держался 130 лет – с 1896 года, передает ИС "Вести".

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 13 октября в Казани был зафиксирован на метеостанции Казань-Университет в 1896 году и составлял +20,1 градуса уточняется в сообщении Гидрометслужбы Татарстана в соцсети "ВКонтакте"

Согласно прогнозам синоптиков, 14 и 15 октября антициклон продолжит удерживать сухую и очень теплую погоду: максимальная температура днем может добраться до отметки плюс 24.