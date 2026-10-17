В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд 1923 года Температура в Нижнем Новгороде побила рекорд 1923 года

Москва17 окт Вести.В Нижнем Новгороде зафиксировали рекордно теплую температуру впервые за сотню лет. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным организации, в последний раз день 16 октября был настолько теплым в 1923 году.

16 октября перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил в Йошкар-Оле 20,1° (18,8° в 1982 г.), Кирове 19,1° (16,0° в 1993 г.), Саранске 22,2° (20,3° в 1974 г.), Ижевске 20,2° (17,1° в 1955 г.), Чебоксарах 19,9° (19,0° в 2009 г.), Нижнем Новгороде 20,4° (18,0° в 1923 г.), Перми 19,1° (16,5° в 2023 г.), Салехарде 7,2° (6,2° в 1943 г.) говорится в сообщении

Ранее синоптик Вадим Заводченков рассказал, когда на Восточно-Европейскую равнину вернется тепло. По его словам, предстоящее похолодание будет кратковременным и к середине следующей недели снова сменится теплом.