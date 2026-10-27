Октябрь может стать рекордным по температуре в Нижнем Новгороде с 1896 года

Синоптики: в Нижнем Новгороде может обновиться температурный рекорд 1896 года Октябрь может стать рекордным по температуре в Нижнем Новгороде с 1896 года

Москва27 окт Вести.В Нижнем Новгороде может обновиться температурный исторический максимум, который держится с 1896 года. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

В Нижнем Новгороде есть шанс на обновление исторического максимума, который держится с 1896 года. В Москве этот месяц климатическим феноменом, похоже, не станет. Октябрь 2026 года здесь, все-таки, получится на несколько десятых градуса прохладнее рекордно теплого октября 2020 года. Впрочем, в пятерку самых теплых за 147 лет он точно попадет рассказали синоптики

Дополнительно специалисты отметили, что антициклон принесет на Русскую равнину погоду на 5 градусов теплее нормы.