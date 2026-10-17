В Нижнем Новгороде температура побила рекорд 1923 года

Лето не сдается: температурный рекорд 1923 года побит в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде температура побила рекорд 1923 года

Москва17 окт Вести.Температурный рекорд 1923 года побит в Нижнем Новгороде. Там 16 октября столбики термометра поднимались выше 20 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Температурные рекорды были установлены и еще в шести городах Поволжья.

В частности, абсолютный максимум был перекрыт накануне в Йошкар-Оле, Кирове, Саранске, Ижевске, Чебоксарах и Перми. Там столбики термометров приближались к 20-градусной отметке или даже превышали ее.

Температура воздуха в Нижнем Новгороде 16 октября достигла плюс 20,4 градуса, побив рекорд 1923 года говорится в сообщении

В этот день 103 года назад в Нижнем было 18 градусов со знаком плюс.

Теплая погода сохраняется в регионах Поволжья уже несколько дней.