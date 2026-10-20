Москва20 окт Вести.В Мурманске температура воздуха 20 октября обновила температурный максимум с 1987 года. Об этом сообщил ФГБУ "Мурманское УГМС".

20 октября 2026 года в 12 часов в г. Мурманске температура воздуха составила +11,5°, что уже превышает абсолютный максимум температуры воздуха этого дня. Предыдущее значение абсолютного значения максимальной температуры воздуха было отмечено 20 октября 1987 года и составляло +10,5° говорится в сообщении

В Мурманском гидрометцентре уточнили, что 21-22 октября в Мурманской области существенных осадков не ожидается, воздух будет прогреваться до 3-8 градусов тепла.