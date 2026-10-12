В Москве на этой неделе тепло сменится похолоданием и дождями

После теплого понедельника москвичей ждет похолодание и дожди В Москве на этой неделе тепло сменится похолоданием и дождями

Москва12 окт Вести.Облачная погода и аномальное для середины осени тепло в понедельник в столице сменится похолоданием и дождями, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус в интервью ИС "Вести".

В понедельник после обеда воздух прогреется до плюс 16 градусов. Такие показатели могут побить температурный рекорд сорокалетней давности для этого дня. Однако из-за ветра может казаться, что на улице немного прохладнее. Также в городе будет пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди. И уже завтра похолодает.

Начиная со вторника, циклон будет разворачиваться своей более холодной тыловой частью. Столбики термометров поползут вниз. Во вторник и среду продолжатся дожди. Во вторник в столице похолодает до +12, +14. В среду ожидается +10, +12 градусов сообщил синоптик

По его словам, в Москве в этом году метеорологическая зима ожидается позже обычного.