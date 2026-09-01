Тишковец рассказал, когда ненастье во Владивостоке выйдет на пик Тишковец: ненастье во Владивостоке выходит на пик

Москва1 сен Вести.Очередной виток непогоды на юге Дальнего Востока связан с желтоморским циклоном. Такие вихри всегда приносят очень много осадков. Сегодня и завтра регион продолжит заливать. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В этот раз в эпицентре стихии окажутся среднее течение Амура, бассейн Уссури и восточное побережье Приморья. Здесь местами в сумме к исходу среды выльется свыше половины сентябрьского объема влаги.

Во Владивостоке ненастье как раз сейчас выходит на пик. В сумме к концу дня на столицу Приморья выльется 54 миллиметра осадков при сентябрьской норме 103 миллиметра. Среда добавит в осадкомеры еще 12 миллиметров влаги рассказал Евгений Тишковец

В дальнейшем дожди постепенно прекратятся, а температура станет расти. Сегодня во Владивостоке, где открылся Восточный экономический форум, +19 градусов, к субботе потеплеет до плюс 24.