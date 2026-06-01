Москва1 июн Вести.В Приморском крае первый летний месяц ожидается теплее нормы на 1-2 градуса. Об этом говорится в канале Примгидромета в мессенджере MAX.

По предварительному прогнозу синоптиков, июнь 2026 года в Приморье ожидается теплее климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха составит +13…+18 °C, что выше средних многолетних значений на 1–2 градуса уточнили метеорологи.

Количество осадков прогнозируется около нормы, а в восточных районах края — больше средних многолетних показателей. Согласно многолетним наблюдениям, в среднем во Владивостоке насчитывается около 18 дождливых дней в первый летний месяц.