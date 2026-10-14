В Туле и Орле выльется до двух ведер воды на квадратный метр

Ливни, которые пройдут в Туле и Орле, случаются раз в 5-7 лет В Туле и Орле выльется до двух ведер воды на квадратный метр

Москва14 окт Вести.В Туле и Орле на каждый квадратный метр выльется свыше двух ведер дождевой воды, сообщили синоптики ИС "Вести". По их словам, настолько мощные ливни в середине октября случаются здесь лишь раз в 5-7 лет.

При этом над западной частью Европейской России будет наблюдаться плотная облачность. Воздух прогреется до +8-13 градусов.

Москва не останется в стороне от основной области ненастья. В среду в столице выпадет почти шестикратный объем суточной нормы осадков. Термометры покажут вполне октябрьские +9-10 градусов.

В последующие дни облака над регионом рассеются, и температурный режим вернется в рамки сентябрьского климата - после полудня до +12-15 тепла.