"Больше солнца": в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на неделе Синоптик Гидрометцентра Обухов: погода в Москве улучшится

Москва17 окт Вести.На предстоящей неделе погода в Москве улучшится: солнца станет больше, а туманов меньше. Об этом рассказал ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

В столице распространится область высокого атмосферного давления — антициклон, отметил он.

Погодные условия значительно улучшатся: станет больше солнца, вероятность туманов уменьшится. Температура воздуха в дневные часы практически в течение всей рабочей недели ожидается на уровне +6-11 градусов, а в ночные часы вернется угроза отрицательных значений. Например, в ночь на вторник температура воздуха в московском регионе может понизиться до -2 градусов сообщил Обухов

Ранее в управлении МЧС по столице и в областном управлении предупредили о тумане. С 9 часов вечера 17 октября до 10 часов утра 18 октября в Москве местами прогнозируется туман, видимость упадет до 200-700 метров.