Москва27 октВести.В среду, 28 октября, москвичей ожидает повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормальных значений на 12-14 единиц. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
По его словам, в этот день в столице ожидается переменная облачность без осадков.
Барометры в течение суток будут показывать 760 миллиметров ртутного столбаговорится в публикации
Воздух в столице после полудня прогреется до плюс 11-13 градусов, по области – до плюс 9-14 градусов.