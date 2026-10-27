Синоптик: очень высокое атмосферное давление ожидается в Москве 28 октября Москвичей ожидает повышение атмосферного давления до 760 мм ртутного столба

Москва27 окт Вести.В среду, 28 октября, москвичей ожидает повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормальных значений на 12-14 единиц. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

По его словам, в этот день в столице ожидается переменная облачность без осадков​​​.

Барометры в течение суток будут показывать 760 миллиметров ртутного столба говорится в публикации

Воздух в столице после полудня прогреется до плюс 11-13 градусов, по области – до плюс 9-14 градусов.