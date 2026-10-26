Москва26 окт Вести.В Москве, в понедельник, 26 октября, сохраняется солнечная погода. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В столичном регионе по-прежнему будет царить солнечное бабье лето. В результате в Москве температурный режим ожидается примерно в два раза теплее, нежели положено в финале октября - до плюс 11-12 градусов. И лишь во вторник облаков станет больше, и они ограничат прогрев воздуха 10 градусами, но и это более чем на 3 градуса выше нормы