На выходные в Москве ожидается до минус 3 градусов Столбики термометров в Москве будут понижаться

Москва25 ноя Вести.Несмотря на прекращение снежных осадков, дневная температура воздуха в Москве продолжит понижаться. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По прогнозам специалистов, осадки должны прекратиться уже к субботе.

В центре страны после сегодняшних ночных и утренних снегопадов осадки станут постепенно затихать, и к субботе прекратятся. При этом дневная температура будет понижаться. Так, в среду-четверг столбики термометров в Москве покажут около -1, а уже в воскресенье только -3 спрогнозировали специалисты

Ранее сообщалось, что московские снегопады окажутся непродолжительными. По их прогнозам, уже с четверга, 26 ноября снегопады будут локальны и кратковременны.