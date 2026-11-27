В Новосибирске похолодает и зарядят снегопады Заводченков: в Новосибирске температура вернется к климатической норме

Москва27 ноя Вести.В последних числах ноября в Новосибирске аномальное тепло сменится морозами, которые принесет вторжение холодного воздуха из Арктики. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в пятницу, 27 ноября, в городе еще будет тепло, ожидается небольшой дождь, который может смениться снегом, а уже в субботу начнет подмораживать.

На термометрах - рекордные плюс 3, почти на 9 градусов теплее обычного. А уже в субботу зарядят снегопады и метели и начнет подмораживать. В результате с понедельника температурный режим вернется в рамки климата сказал Заводченков

В Москве погода настроилась на зимний лад, добавил метеоролог.