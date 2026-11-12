В Красноярске после небольшого снегопада ожидается гололедица на дорогах

Синоптик Заводченков: в Красноярске на дорогах появится гололедица В Красноярске после небольшого снегопада ожидается гололедица на дорогах

Москва12 ноя Вести.В Красноярске в ближайшие дни ожидается небольшой снег, после которого на дорогах города появится гололедица. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, Верхний Енисей окажется под влиянием антициклона, осадки прекратятся, а морозы усилятся до -4 градусов.

Сейчас за Уралом атмосферные процессы станут возвращаться в рамки нормы. Скажем, в Красноярске уже сегодня-завтра дневная температура понизится до 0…-1, будет сыпать небольшой снег, а на дорогах появится гололедица. Затем Верхний Енисей окажется в области антициклона, так что погода наладится, а похолодание усилится до вполне обычных -4 рассказал Заводченков

Синоптик также отметил, что снежный покров в России отстает от климатического графика на 600 км.