Москва24 ноя Вести.Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала кадры балканского циклона, который принес непогоду в центральную часть России, передает ТАСС.

Фото циклона, пришедшего с юга, сделано со спутника.

Синоптики сообщали, что резкое ухудшение погодных условий несет в столичный регион балканский циклон сказано в публикации

Ранее синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов рассказал в интервью ИС "Вести", что снегопад в московском регионе 24-25 ноября побьет рекорд, поскольку станет первым в зимнем сезоне.

По его словам, выпадет 10-15 см снега с метелью, при минусовых температурах. И самое главное, что этот снег останется с нами надолго - практически на всю зиму.

Днем в среду, 25 ноября, а также предстоящей ночью в отдельных районах Москвы и области ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах, метель и снежные заносы.