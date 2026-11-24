Синоптик: снегопад в Москве - первый в этом сезоне, и поэтому будет рекордным

Синоптик Обухов объяснил, почему снегопад в Москве станет рекордным Синоптик: снегопад в Москве - первый в этом сезоне, и поэтому будет рекордным

Москва24 ноя Вести.Снегопад в столичном регионе из-за прохождения обширного южного циклона 24-25 ноября будет рекордным, но лишь потому, что он станет первым в этом зимнем сезоне. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

Снегопад во вторник и среду, по его словам, действительно будет гораздо сильнее предыдущих.

Снегопад, который мы ожидаем на предстоящей неделе, ожидается, если так можно сказать, рекордным. Но рекорд его заключается в том, что это самый первый снегопад этой зимы, и, естественно, он будет рекордным. А вообще, если говорить про какие-то экстремумы, максимальные значения, то рекорды снегопада определяются и интенсивностью осадков, и максимальной высотой свежевыпавшего снега, и количеством осадков за весь процесс прохождения циклона. И по всем этим параметрам этот снегопад действительно ожидается достаточно мощным. Выпадет 10-15 см снега с метелью, при минусовых температурах. И самое главное, что этот снег останется с нами надолго - практически на всю зиму сообщил Обухов

За ближайшие 48 часов в Москве выпадет снег, масса которого будет равна 400 Останкинским телебашням, заявил ранее в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.