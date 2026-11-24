Тишковец: снегопад в Москве принесет осадки массой 400 Останкинских телебашен Синоптик Тишковец: в Москве выпадет снег массой в 400 Останкинских телебашен

Москва24 ноя Вести.За ближайшие 48 часов в Москве выпадет снег, масса которого будет равна 400 Останкинским телебашням. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он также привел другие сравнения, чтобы описать весь масштаб грядущего снегопада.

За ближайшие 48 часов в пределах Москвы выпавший снег по массе будет равен 400 Останкинским телебашням, или 600 каркасам главного здания МГУ, или 1500 козырькам стадиона "Лужники" посчитал Тишковец

По словам синоптика, осадки начнутся около 11:00 и будут постепенно набирать интенсивность. Во второй половине дня ожидается сильный снег и метель.

Вечером слой снега составит уже как минимум пять сантиметров, ветры развернутся на северные румбы до 7—12 м/с, температура воздуха около нуля, показания барометров будут падать и составят 735 мм ртутного столба. Одевайтесь по погоде, по минимуму используйте личный транспорт сообщил он

Ранее синоптик Максим Обухов заявил, что сильный снег, который пройдет в столице, уже не растает, а температуру воздуха продолжит понижаться.