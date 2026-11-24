Москва24 нояВести.За ближайшие 48 часов в Москве выпадет снег, масса которого будет равна 400 Останкинским телебашням. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Он также привел другие сравнения, чтобы описать весь масштаб грядущего снегопада.
За ближайшие 48 часов в пределах Москвы выпавший снег по массе будет равен 400 Останкинским телебашням, или 600 каркасам главного здания МГУ, или 1500 козырькам стадиона "Лужники"посчитал Тишковец
По словам синоптика, осадки начнутся около 11:00 и будут постепенно набирать интенсивность. Во второй половине дня ожидается сильный снег и метель.
Вечером слой снега составит уже как минимум пять сантиметров, ветры развернутся на северные румбы до 7—12 м/с, температура воздуха около нуля, показания барометров будут падать и составят 735 мм ртутного столба. Одевайтесь по погоде, по минимуму используйте личный транспортсообщил он
Ранее синоптик Максим Обухов заявил, что сильный снег, который пройдет в столице, уже не растает, а температуру воздуха продолжит понижаться.