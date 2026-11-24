Синоптик Обухов: в Москве и соседних регионах выпадет снег, и он уже не растает

Синоптик Обухов: в Москву и соседние области приходит климатическая зима Синоптик Обухов: в Москве и соседних регионах выпадет снег, и он уже не растает

Москва24 ноя Вести.Мощный и обширный южный циклон 24 и 25 ноября принесет в столичный регион и соседние области сильный снег, который уже не растает, так как температура продолжит понижаться. Таким образом, в Москву и соседние регионы Центрального федерального округа приходит климатическая зима, рассказал в интервью ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

По словам синоптика, за период прохождения циклона ожидается в среднем около 10-15 см снега.

В течение суток 24 и 25 ноября через Центральный федеральный округ будет проходить траектория южного циклона. Он будет достаточно мощный, обширный и вызовет на территории округа осадки, преимущественно в виде дождя. На территории Московской области и соседних областей, преимущественно восточных, осадки в виде снега будут сильными. За период прохождения циклона мы ожидаем порядка 10-15 см снега, он будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с и метелью. Из-за того, что ожидается метель, высота снежного покрова будет неоднородной. Где-то снега будет отмечено больше, где-то меньше, но в среднем 10-15 см. На дорогах ожидаются сложные условия для передвижения. Водителям, конечно, нужно быть крайне осторожными в этот период и по возможности вообще отказаться от использования личного транспорта рассказал Обухов

Температура воздуха, по словам синоптика, будет понижаться.

Во вторник она еще будет слабоположительной, местами может подняться до +1 градуса Цельсия, а уже в вечерние часы столбики термометров уйдут ниже 0 градусов, и в течение суток среды мы ожидаем минус 4 - минус 1 градус. В четверг на несколько градусов прохладнее: ночью минус 5, днем минус 2 - минус 1 градус. В последующие дни слабое похолодание продолжится, и до конца недели температура вряд ли превысит нулевую отметку - то есть все время будет минус. Снег не растает, и можно сказать уже уверенно, что климатическая зима приходит в Москву и соседние области отметил Обухов

По данным синоптиков Центра погоды ФОБОС, самые сильные снегопады на территории России из-за предстоящего прохождения циклона ожидаются в Черноземье.