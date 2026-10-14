Москва14 октВести.Вопрос повышения уровня цифровой безопасности является очень важным и актуальным. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по информационной безопасности.
Сегодня предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности в Россиисказал российский лидер
Кроме того, глава государства заявил, что с развитием цифровизации на новый уровень выходят и киберугрозы.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя совещание, назвал его "очень важным и весьма представительным".