Путин указал на важность повышения уровня цифровой безопасности Путин: вопрос повышения уровня цифровой безопасности крайне важен и актуален

Москва14 окт Вести.Вопрос повышения уровня цифровой безопасности является очень важным и актуальным. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по информационной безопасности.

Сегодня предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности в России сказал российский лидер

Кроме того, глава государства заявил, что с развитием цифровизации на новый уровень выходят и киберугрозы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя совещание, назвал его "очень важным и весьма представительным"​​​.