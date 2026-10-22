Москва22 октВести.Информация западных СМИ о причастности мессенджера MAX к протестам в Франции вызывает много вопросов, поскольку жители этой страны даже не имеют возможности зарегистрироваться в этом приложении. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
А как же мессенджер MAX может быть виноватым? Я на всякий случай скажу просто, что у граждан Франции с их мобильных телефонов доступа нет. Не то что он не грузится, они не могут там зарегистрироваться, потому что есть список стран, там 20 или 30, в которых граждане со своих мобильных могут туда войти. То есть тогда надо предположить, что кто-то накануне раздал всем российские симкизаявила Захарова
Она отметила, что такой "маркетинг" в интересах отечественного мессенджера.
С другой стороны, с другой стороны, такой маркетинг нам нужензаявила дипломат
Ранее Захарова назвала протесты в ЕС эталонным лицемерием. По ее словам, примеры и последствия таких демонстраций необходимо показывать школьникам.