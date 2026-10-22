Захарова удивилась заявлениям о связи мессенджера MAX с французскими протестами Захарова поразилась заявлениям о связи мессенджера MAX с протестами во Франции

Москва22 окт Вести.Информация западных СМИ о причастности мессенджера MAX к протестам в Франции вызывает много вопросов, поскольку жители этой страны даже не имеют возможности зарегистрироваться в этом приложении. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А как же мессенджер MAX может быть виноватым? Я на всякий случай скажу просто, что у граждан Франции с их мобильных телефонов доступа нет. Не то что он не грузится, они не могут там зарегистрироваться, потому что есть список стран, там 20 или 30, в которых граждане со своих мобильных могут туда войти. То есть тогда надо предположить, что кто-то накануне раздал всем российские симки заявила Захарова

Она отметила, что такой "маркетинг" в интересах отечественного мессенджера.

С другой стороны, с другой стороны, такой маркетинг нам нужен заявила дипломат

Ранее Захарова назвала протесты в ЕС эталонным лицемерием. По ее словам, примеры и последствия таких демонстраций необходимо показывать школьникам.